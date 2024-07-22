Более 600 жителей Подмосковья поучаствовали в акции «Проверь здоровье в парке»

В минувшие выходные в Московской области прошла акция «Проверь здоровье в парке». Она проводилась в 34 парках Подмосковья: в Шатуре, Солнечногорске, Подольске, Пушкине, Балашихе, Жуковском, Чехове, Наро-Фоминске и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы проводим акцию «Проверь свое здоровье в парке» уже третий год подряд и видим, что она пользуется спросом у жителей, которые по каким-либо причинам не могут посетить поликлинику в будние дни. Всего за прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили 653 человека, а с начала лета более 5,5 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.