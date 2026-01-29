Более 60 тысяч будущих родителей прошли обучение в школах Подмосковья в 2025 году

В 2025 году свыше 60 тысяч жителей Московской области бесплатно обучились в школах будущих родителей, которые работают при родовспомогательных учреждениях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области будущие родители могут пройти бесплатное обучение в школах, действующих на базе родовспомогательных учреждений. Занятия проводят опытные специалисты, включая акушеров-гинекологов, неонатологов и перинатальных психологов.

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что школы будущих родителей помогают семьям подготовиться к рождению ребенка, получить поддержку специалистов и практические знания — от подготовки к родам до ухода за новорожденным. В 2025 году этой возможностью воспользовались более 60 тысяч человек.

Расписание занятий размещено на сайтах медицинских организаций. Дополнительную информацию о системе родовспоможения региона можно найти на портале «Стань мамой в Подмосковье». Для консультаций работает единый кол-центр по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.