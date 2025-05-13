Более 60 тыс льготных рецептов обслужили в Ленинском округе с начала года

Около 2 200 федеральных и свыше 8 300 региональных льготников получают бесплатные лекарственные препараты в аптечных пунктах Ленинского городского округа. За прошлый год в муниципалитете обслужили 61,1 тыс. рецептов, с начала года — уже больше 60 тыс. Об этом сообщает пресс-служба главы округа.

«В Ленинском округе бесплатными лекарствами обеспечены 10 533 жителей льготной категории. По поручению нашего губернатора Андрея Воробьева ведем активную работу над оптимизацией процессов получения льготных препаратов. Заявку на лекарства можно подать в электронном виде в ЕМИАС, продлить рецепт теперь можно посредством телемедицинской консультации без необходимости ежемесячного посещения больницы, в аптечных пунктах действует электронная очередь, а доставка препаратов по отсроченным рецептам осуществляется за один день», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Он уточнил, что лекарства льготным категориям граждан на территории Ленинского округа предоставляются учреждением «Мособлмедсервис» через аптечные пункты, расположенные в помещениях амбулаторий и поликлиник Видновской клинической больницы в поселках Володарского, Развилка, Совхоза им. Ленина, Горки Ленинские, Бутово, Новодрожжино и Мисайлово, а также во взрослой и детской поликлиниках в Видном.

При отсутствии лекарственного препарата в аптечной организации производится альтернативная замена на имеющийся лекарственный препарат или рецепт примут на отсроченное обеспечение.

«Робот „Светлана“ напоминает пациентам о необходимости продления рецепта и записывает на телемедицинскую консультацию с врачом. Информацию о выписанных рецептах и их статус можно отследить также электронно — на региональном портале государственных услуг», — добавил Станислав Каторов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Московской области пациентов начнут закреплять за конкретным аптечным пунктом. Это позволит адресно доставлять лекарства в соответствии с персонализированной заявкой и обслуживать рецепты более быстро.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.