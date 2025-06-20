Более 55 л донорской крови сдали жители Люберец для госпиталя Вишневского

В городском округе Люберцы прошла акция по сбору крови для госпиталя имени А. А. Вишневского — доноры сдали более 55 литров крови. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Около 130 человек пришли сдать кровь для нужд госпиталя. Восьмая по счету акция по сбору крови для участников СВО и военных, проходящих лечение в госпитале, состоялась во Дворце спорта «Триумф» (Люберцы, ул. Смирновская, д. 4).

Мероприятие организовал Национальный медицинский исследовательский центр высоких медицинских технологий — Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского Министерства обороны РФ совместно с администрацией округа.

Перед донацией специалисты центра измеряли уровень гемоглобина и артериальное давление, а также собирали анамнез каждого донора. Все, кто не имел противопоказаний, были допущены к процедуре сдачи крови.

Организаторы выражают искреннюю благодарность неравнодушным жителям городского округа Люберцы, принявшим участие в донорской акции. Благодаря этому доброму поступку будут спасены человеческие жизни.

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«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.