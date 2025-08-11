Более 4,5 тыс человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья с начала лета

В минувшие выходные в Подмосковье прошла акция «Проверь здоровье в парке». Пройти профосмотр и получить консультацию врача можно было в парках различных городских округов, в том числе в Волоколамске, Коломне, Орехово-Зуеве, Раменском, Лобне и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Летом каждые выходные выездные медицинские бригады работают в парках региона, чтобы любой желающий старше 18 лет мог проверить свое здоровье. С начала лета такой возможностью воспользовались более 4,5 тыс. человек, в том числе 341 — в прошедшие выходные», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На месте можно было измерить глазное и артериальное давление, пройти антропометрию и другие исследования. При необходимости пациентов направляли на более углубленную диагностику в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.