Более 33 тонн донорской крови заготовлено в Подмосковье с начала года

С начала 2024 года в Московской области заготовили свыше 33 тонн донорской крови и ее компонентов. Желающие могут сдать кровь не только в областном центре крови, но и на выездных донорских акциях. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Каждый год в Подмосковье увеличивается количество доноров, благодаря чему регион всегда обеспечен необходимым запасом крови и ее компонентов. Кроме того, большинство донаций являются безвозмездными. С начала этого года нам удалось заготовить на 3 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В переливании крови нуждаются пострадавшие в ДТП, люди с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, а также новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов возможно лишь благодаря донорам.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.