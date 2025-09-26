Более 33 л крови удалось собрать на выездной донорской акции в Электростали

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию на базе молодежного центра Электростали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Электростали.

В пятницу поучаствовать в акции пришли 83 человека. Перед сдачей все участники прошли обследование. По его результатам медицинская бригада Московского областного центра крови допустила к кроводаче 74 донора. Всего в этот раз удалось заготовить более 33 литров крови. Собранная кровь отправится в лечебные учреждения Подмосковья для помощи пациентам, нуждающимся в переливании. Донорские акции Московского областного центра крови в Электростали проходят регулярно.

Стать донором может каждый желающий в возрасте от 18 лет, при отсутствии противопоказаний. Донорам обязательно нужно заранее подготовиться к процедуре: за несколько дней до сдачи крови необходимо придерживаться диеты, исключить прием определенных медикаментов, отказаться от вредных привычек.

В Электростали для удобства действует предварительная запись на официальном сайте «Доноры Подмосковья». Она открывается за несколько дней до акции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.