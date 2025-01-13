Более 25 тыс госпитализаций провел центр паллиативной помощи Подмосковья в 2024 г

В Московской области работает координационный центр с круглосуточной многоканальной «горячей линией» по оказанию паллиативной помощи детям и взрослым региона. Его сотрудники координируют работу патронажных бригад, помогают оперативно маршрутизировать пациентов, отвечают на вопросы волнующие родственников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Мы продолжаем развивать систему паллиативной помощи в регионе. Так, в прошлом году в Подмосковье заработали 36 школ паллиативного пациента. Кроме того, в Московской области работают интернет-портал, „горячая линия“ по приему обращений, отделения в стационарах, кабинеты в поликлиниках, а также выездные патронажные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому. Всего с начала года центр провел более 25 тыс. госпитализаций», — сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Задать все вопросы по медицинской помощи паллиативным пациентам можно по единому круглосуточному номеру телефона: 8(498)683-83-83.

В Подмосковье работает интернет-портал «Паллиативная помощь» (https://palliative.mosreg.ru/). Он содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации пациентов в профильные стационары, уходе за паллиативными больными и другие важные разделы.

Также на портале реализована карта паллиативной помощи Подмосковья, где содержится информация о медицинских учреждениях с учетом методов диагностики, специализации, профиля оказания медицинской помощи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.