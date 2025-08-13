Более 22 тыс жителей Подмосковья прошли скрининг на рак кишечника в этом году

В Московской области реализуется пилотный проект по ранней диагностике колоректального рака. В 16 больницах региона можно сдать количественный анализ кала на скрытую кровь — он позволяет выявить кровотечение из нижних отделов ЖКТ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В настоящий момент онкоскрининг проводится в Домодедовской, Пушкинской, Мытищинской, Ногинской, Лобненской, Королёвской, Одинцовской, Балашихинской и других больницах.

«Ранняя диагностика важна для эффективного лечения онкозаболеваний, а такой скрининг позволяет выявить рак ещё до развития злокачественной опухоли. С начала года в Подмосковье в рамах пилотного проекта онкоскрининг на рак кишечника прошли более 22 тыс. пациентов, у 966 из них было заподозрено онкологическое заболевание. Выявить болезнь на ранней стадии удалось у 29 человек, их направили на лечение», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Онкоскрининг проводится всем жителям старше 40 лет в рамках диспансеризации и профилактических осмотров. При подозрении на онкологию пациентам назначается колоноскопия. Отметим, что в больницах, участвующих в пилотном проекте, в рамках ОМС можно пройти колоноскопию с применением седации — медикаментозного сна. Это не только снижает дискомфорт для пациента, но и позволяет врачу провести исследование с максимальной точностью.

Специалисты напоминают, что для своевременного выявления заболеваний важно регулярно проходить диспансеризацию и профосмотры. Сделать это можно в поликлинике по месту прикрепления. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram (https://t.me/eregistratura_mo_bot).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.