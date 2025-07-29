Более 160 тыс раз робот Светлана предложила продлить рецепт на льготные лекарства

В Московской области в сферу здравоохранения внедрен голосовой помощник на основе искусственного интеллекта – робот Светлана. С ее помощью можно вызвать врача на дом, записаться к специалисту на прием, а также отменить запись. Кроме того, Светлана совершает исходящие звонки – напоминает о предстоящем визите к врачу, приглашает на вакцинацию, а с прошлого года предлагает продлить электронный рецепт на льготное лекарство. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Робот Светлана напоминает пациентам, принимающим льготные лекарства, о необходимости продления электронного рецепта и предлагает им записаться на телемедицинскую консультацию. Это удобно, поскольку пациенту не надо идти в поликлинику, чтобы продлить рецепт – все сделает врач на онлайн-приеме. С начала года 160 тыс. раз робот Светлана предложила продлить рецепт на лекарство», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Звонки осуществляются с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через тел. 122, на приеме у лечащего врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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