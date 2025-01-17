Более 1,1 тыс малышей появились на свет в Дмитровском роддоме в 2024 году

В прошлом году заботливые руки специалистов Дмитровского роддома приняли 1 110 малышей. Как и в предыдущие годы, мальчики рождались чаще. В этом году мальчиков 569, а девочек — 541. Также год порадовал сразу 6 двойняшками. А еще было 128 крепышей с весом 4800-4900, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наш роддом оснащен современным оборудованием. В нем имеются индивидуальные родовые боксы, палата пробуждения, одноместные палаты, рассчитанные на совместное пребывание матери и ребенка. Всем малышам проводят расширенный неонатальный скрининг на врожденные или наследственные заболевания. А на помощь мамам, которые столкнулись с трудностями при кормлении грудью, приходит консультант по грудному вскармливанию. Все роды, в том числе партнерские, проводят бесплатно по полису ОМС», — рассказала заведующая отделением новорожденных Лариса Горюнова.

В своей работе с беременными специалисты Дмитровского роддома используют самые передовые методы. Они активно используют правило «Золотого часа». В первые 60 минут после родов кладут ребенка маме на живот, накрывая одеялом и давая им установить контакт. Контакт кожа к коже снижает у женщины выработку адреналина после родов. Его уровень падает, и запускается синтез пролактина и окситоцина, отвечающих за лактацию и сокращение матки. Есть еще психоэмоциональный момент: мамы, которым выкладывают детей после родов на живот, лучше осознают свое материнство. Вот оно, твое живое, родное, здесь, а не где-то там. «Золотой час» используют и в родах, и на операции кесарево сечение. Поэтому так важно и присутствовать папе на первом дне рождения малыша.

Также в этом году планируется введение таких услуг, как йога, ароматерапия, арт-терапия, а также возможность пригласить визажиста на выписку и даже создание кинотеатра. А еще в этом году появится совершенно уникальное направление для беременных — школа вокала. Процесс пения поможет будущим мамам отвлечься от каких — либо неприятных и болевых ощущений, которые они испытывают во время беременности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.