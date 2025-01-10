Без разгрузок: врач рассказала, как восстановить питание после праздников

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что после праздничных застолий лучше менять режим питания постепенно и с умом: желудок привык к тяжелой и жирной пище, его стоит поддерживать полезными супчиками и овощами, сообщает «Вечерняя Москва».

При этом, по мнению Соломатиной, разгрузочные дни и резкие диеты — плохая идея: это вредно для организма и парадоксально может привести к большему набору веса.

«Помимо набора лишних килограммов, резкое изменение режима питания после праздничной загрузки может привести к большому стрессу. Плавный выход из углеводной комы более полезен для здоровья. Он должен быть приближен к праздничному режиму питания, но быть другим по содержанию», — сказала доктор.

Она также посоветовала обратить внимание на клетчатку и белок. Например, крупы можно заменить на свежие овощи и соленья — квашеную капусту, соленые огурцы или помидоры.