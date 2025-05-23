Без картошки и кваса: врач рассказала, как сделать окрошку полезнее

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что при приготовлении окрошки можно отказаться от картофеля, кваса и колбасы: так традиционное блюдо станет намного полезнее и вкуснее.

«Я никому не советую делать окрошку на газированных напитках, даже на квасе. Человек, который к себе относится с уважением и следит за своим здоровьем, скорее квас сделает в домашних условиях для того, чтобы и себя, и членов своей семьи накормить полезным продуктом в составе с пробиотиками», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

По ее словам, основной ингредиент — колбасу — можно смело заменить на отварное мясо, оно менее вредно, а картошку добавить по минимуму. Окрошка — это летний суп, она смело может заменить полноценный прием пищи.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская посоветовала пациентам с повышенным артериальным давлением ограничить употребление соли до 5 г в сутки, исключив соленья и колбасы.