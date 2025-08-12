Бесплатная эндоскопия в Москве стала в разы доступнее

В российской столице значительно улучшилась доступность эндоскопических исследований для населения. Пациенты, нуждающиеся в таких диагностических процедурах по медпоказаниям, теперь могут пройти обследование в кратчайшие сроки — буквально за несколько дней, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, москвичам сейчас предлагается принципиально новый уровень качества и доступности медпомощи.

«Так, благодаря созданию сети современных эндоскопических центров, переоснащению поликлиник и системному внедрению „цифры“ в работу врачей мы сократили сроки ожидания диагностики ЖКТ до нескольких дней. Это особенно важно для раннего выявления онкологических заболеваний — теперь каждый пациент с направлением может пройти обследование максимально оперативно», — заявила Ракова.

Она подчеркнула, что также удалось обеспечить возможность проводить и проактивные программы.

«Только за последние 2 месяца более 22 тыс. москвичей воспользовались возможностью бесплатной диагностики онкологии ЖКТ в рамках нашего пилотного профилактического проекта. Среди них 40% обследованных получили своевременное предупреждение о наличии хеликобактерной инфекции, что позволяет предотвратить развитие серьезных заболеваний», — отметила заммэра.

Более 70 тыс. москвичей уже воспользовались возможностью записаться на гастро- и колоноскопию с момента начала программы, сообщила вице-мэр. Жители столицы, получившие направления, могут самостоятельно выбрать удобное время для процедуры, учитывая необходимую подготовку.

Онлайн-запись доступна как в городские поликлиники, так и в специализированные эндоскопические центры. Все исследования проводятся по полису ОМС без необходимости госпитализации. Гастроскопия под местной анестезией занимает около 30 минут, а процедуры с применением мягкой седации требуют пребывания в центре не более 2 часов.

В рамках проекта по ранней диагностике заболеваний желудка врачи проводят экспресс-тестирование на наличие бактерии хеликобактер пилори. Статистика первых месяцев работы показала тревожные результаты: у 40% обследованных обнаружен положительный тест на этот микроорганизм.

Специалисты подчеркивают важность своевременного выявления бактерии, которая может вызывать хронический гастрит и значительно повышает риск развития рака желудка.

Пациентам рекомендуется внимательно изучить правила подготовки к обследованию. Памятка с информацией о приеме пищи, лекарственных препаратах и необходимых ограничениях доступна в мобильном приложении проекта.