Белый квас и соевое молоко: диетолог назвала самую полезную заправку для окрошки

Как отметила эксперт, благодаря своей низкой температуре окрошка позволяет насытить организм человека в сильную жару, даже когда он не хочет есть. Блюдо помогает не пропускать приемы пищи в летний период, что важно для энергии в организме и для профилактики желчнокаменной болезни.

При этом, для подобного взаимодействия с аппетитом окрошке необходимо быть кислой. Поэтому сладковатый ржаной квас не подойдет для заправки блюда, а сладкий бульон только усилит жажду.

Одним из лучших вариантов заправки окрошки диетолог назвала белый квас, кисловатый на вкус и не сильно сладкий. Это ферментированная заправка окажет пользу за счет содержания молочной кислоты, которая в свою очередь дополнительно оказывает антисептическое действие на микрофлору кишечника, держит под контролем условные патогены и не дает им возможности развиваться.

«Соевое молоко сейчас считается растительной альтернативой, которая приводит к долголетию. В том числе потому, что есть пример долгожителей Окинавы — они молочку почти не употребляют, она у них составляет буквально 1%. В основном у них продукты из сои, много соевого молока», — добавила Диановна.