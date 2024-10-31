Артролог Коншу назвала симптомы псориатического артрита

Симптомы псориатического артрита проявляются через боль и скованность в суставах, особенно по утрам или после длительного покоя, сообщила РИАМО врач-артролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к. м. н. Надежда Коншу.

«Опухание суставов затрагивает в основном руки, ноги, колени и позвоночник, а изменения кожи и ногтей, тесно связанные с псориазом, приводят к красным чешуйчатым пятнам и псориатическим поражениям ногтей, таким как вдавления или отделение ногтевой пластины», — сказала Коншу.

Она отметила, что часто наблюдается дактилит, «сосискообразный палец», когда весь палец выглядит припухшим. Также нередки усталость и общее недомогание, влияющие на повседневные дела и качество жизни.

«Воспаление в местах прикрепления сухожилий и связок к костям, известное как энтезит, приводит к боли, особенно в пятках и локтях. В отдельных случаях возникают проблемы с глазами, такие как увеит, сопровождающийся покраснением, болью и нечеткостью зрения. Псориатический артрит сложно диагностировать на ранних этапах, так как его симптомы напоминают другие виды артрита, включая ревматоидный артрит и остеоартрит», — предостерегла артролог.

Коншу подчеркнула, что своевременное выявление болезни крайне важно: нелеченый псориаз может привести к необратимому повреждению суставов и инвалидности.

«Если у вас псориаз и вы испытываете любой из вышеперечисленных симптомов, необходимо как можно скорее обратиться к ревматологу. Ранняя диагностика и соответствующее лечение могут предотвратить повреждение суставов», — резюмировала она.