сегодня в 11:28

Антирезусный иммуноглобулин для беременных пропал из аптек 75 регионов РФ

Из аптек минимум 75 регионов России исчез антирезусный иммуноглобулин. Это важный препарат, который предотвращает резус-конфликт матери и плода. Причем на аптечных полках нет ни отечественных, ни зарубежных препаратов, сообщает газета «Известия» .

Например, антирезусный иммуноглобулин пропал из аптек Москвы и Подмосковья, Петербурга и Ленобласти, Псковской, Тверской, Рязанской и Самарской областей. Беременные, которые остались без препарата, пишут жалобы местным властям.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга заявили, что дефицит этого препарата наблюдается с конца прошлого года. Проблемы с его закупкой возникли из-за отсутствия предложений на рынке.

Это подтвердил и директор по развитию RNC Николай Беспалов. Он подчеркнул, что страна полностью зависит от зарубежных поставок антирезусного иммуноглобулина.

«Отечественный производитель единственный и потребности российской системы здравоохранения закрывает лишь на 7–8%», — заявил Беспалов.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета «Оземпик» и препарата от ожирения «Вегови», который приводит к потере зрения.