Регулятор Евросоюза предупредил о редком побочном эффекте «Оземпика»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) обнаружило очень редкий побочный эффект у известного препарата от диабета «Оземпик» и препарата от ожирения «Вегови», который приводит к потере зрения, сообщается на сайте фармакологического регулятора ЕС.

В препаратах «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас», производимых датской компанией Novo Nordisk, содержится активное вещество семаглутид, которое может привести к развитию передней неартериитной ишемической невропатии зрительного нерва (NAION). Данная болезнь может стать причиной потери зрения.

В статье отметили, что побочный эффект «очень редкий», поэтому может возникнуть лишь у одного человека из 10 тыс., которые принимают препарат.

В EMA порекомендовали производителям лекарственных препаратов с семаглутидом указывать в инструкциях данные о NAION. При потере зрения необходимо прекратить использование лекарств.

Ранее президент США Дональд Трамп в свойственной ему резкой манере раскритиковал популярный препарат для похудения «Оземпик». Американский лидер назвал его «уколом для жирдяев».