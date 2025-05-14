Трамп раскритиковал популярный препарат для похудения «Оземпик»

«У меня есть богатый друг с лишним весом, который колет себе этот „укол для жирдяев“ — так я его называю. Не думаю, что это работает, но ему психологически легче», — заявил политик.

Препарат датской компании Novo Nordisk, изначально созданный для лечения диабета, стал модным средством для быстрого похудения среди знаменитостей. Однако в 2023 году его поставки в Россию прекратились, что привело к появлению отечественных аналогов.

Медики предупреждают об опасностях бесконтрольного применения «Оземпика» — исследования на животных выявили возможную связь препарата с развитием рака щитовидной железы. Комментарий Трампа прозвучал на фоне растущей популярности инъекций GLP-1 среди тех, кто стремится к быстрому снижению веса без изменения образа жизни.