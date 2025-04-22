Эффект дефицита: действительно ли «Оземпик» поможет похудеть

Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, могут ли препараты для похудения «Оземпик» и «Молекула» помочь избавиться от лишнего веса, сообщает Общественная Служба Новостей .

По мнению эксперта, популярность этих лекарств по большей степени обусловлена эффектом маркетинга и дефицита. Специалист отметил, что препарат «Оземпик» ранее был представлен во всех аптеках России и стоит 5 тысяч рублей. В то время люди не были заинтересованы в нем.

Позднее с началом пандемии в большинстве стран мира препарат пропал с продажи из-за дефектуры и трудностей с производством. Затем состоятельные люди по серому импорту за 20-25 тыс рублей начали выкупать лекарство, что создало образ эффективности среди других людей. В социальных сетях звезды начали делиться фотографиями с «Оземпиком», и препарат для похудения стал очень популярен.

«Когда ко мне обратилась подопечная с вопросом о том, как применить препарат, я обратился в компанию Novo Nordisk. Там мне ответили, что они не позиционируют данный препарат для лечения ожирения», — заключил эксперт.