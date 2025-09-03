Андрей Воробьев: VI Съезд детских врачей помогает педиатрам узнать что-то новое

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что VI Съезд детских врачей помогает педиатрам набраться нового опыта и применить его в своих медучреждениях.

В среду проходит VI Съезд детских врачей «Педиатрия как искусство». На нем выступил губернатор Подмосковья.

«Хочу, чтобы здесь на этом форуме звучали и передовые идеи, чтобы все понимали, что это мероприятие не только для торжественности, а оно про то, чтобы узнать что-то новое и дома применить это у себя в стационаре, поликлинике, научном центре. Мы вас очень любим и в вашем лице очень дорожим каждым педиатром», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор заявил, что в медицине и педиатрии всегда нужно стремиться к новым высотам, ведь речь идет о самом дорогом — здоровье и жизни детей.