Андрей Воробьев: в Подмосковье обновляют всю сеть здравоохранения

В Московской области идет обновление всей сети системы здравоохранения: ремонтируют центр охраны материнства в Люберцах, строят новые детские поликлиники в Пушкине, Чехове, Звенигороде и Дубне, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Нам важно, чтобы каждый врач чувствовал поддержку, а каждый ребенок — заботу», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что развитию детского здравоохранения власти региона уделяют особое внимание.

Глава области назвал флагманом этой сферы ДКЦ им. Рошаля в Красногорске. За год в нем прошли лечение почти 30 тыс. детей, проведено свыше 16 тыс. операций, а консультации получили 182 тыс. ребят — в том числе из других субъектов РФ. Центр критических состояний медучреждения провел около 3 тыс. консультаций и свыше 800 выездов. Более 50% помощи — высокотехнологичная. Центр телемедицины работает на федеральном уровне, оказывая консультации вместе с ведущими московскими клиниками.

По словам губернатор, 1 сентября был открыт филиал ДКЦ в Ромашково с МРТ, КТ и ведущими специалистами. В нем лечат детей и взрослых, к октябрю его планируется расширить до 40 профилей, открыть центр компетенций для лечения сложных заболеваний.

«В Подмосковье почти 1,8 млн детей. Каждый год рождается свыше 70 тыс. малышей. У нас 7 перинатальных центров высшего уровня, включая Балашиху, Коломну, Люберцы. В 2027 году откроем новый корпус в Видном», — добавил Воробьев.

Как уточнил губернатор, три года назад по инициативе подмосковного педиатра Павла Бережанского и при поддержке российского президента запустили проект «Наш участковый врач». Благодаря психологической поддержке, наставничеству и стажировкам свыше 300 молодых докторов успешно адаптировались.

Также Андрей Воробьев поблагодарил Нисо Одинаеву и команду НИКИ детства за поддержку коллег из 44 регионов страны.