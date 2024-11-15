Аллергия и анемия: диетолог рассказала о вреде соевого белка

Диетолог Бережная: около 40% людей страдают от аллергии на сою

Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная заявила, что соевый белок может быть вреден для здоровья: он может вызывать аллергию и анемию.

«В сое есть вещества, нарушающие всасываемость железа и витамина В12. Поэтому, например, у вегетарианцев очень часто бывает железодефицитная анемия», — отметила Бережная в эфире радио Sputnik.

По ее словам, около 40% людей страдают от аллергии на сою, при этом высока вероятность ее появления при параллельной аллергии на молочный белок или крестоцветные.

Сегодня соевый белок добавляют во многие продукты — мясные полуфабрикаты и мучные изделия, сыры и детское питание.

Ранее врач-эндокринолог Анна Гончарова отметила, что для человеческого организма полезнее местные и сезонные фрукты, чем привозные. Самым безопасным экзотическим фруктом считается банан, остальные часто могут вызывать аллергию.