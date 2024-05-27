Акушер-гинеколог Подмосковья рассказала о важности защиты будущих мам от табака

31 мая ежегодно проводится всемирный день без табака — международная акция по борьбе с курением, т. е. день, свободный от табачного дыма. Он был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Перед мировым сообществом была поставлена задача — добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака исчезла. Как считают врачи, особенно важно оградить от табачного дыма будущих мам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Если мама курит, то это негативно влияет на состояние ребенка, так как повышается риск гипоксии, преждевременных родов, задержки роста и внутриутробной гибели плода. Справиться с пагубной привычкой сложно, однако отказ от курения может быть временным (до завершения беременности)», — отмечает врач акушер-гинеколог акушерского физиологического отделения МОНИИАГ им. акад. В. И. Краснопольского Яна Андросова.

Как утверждает врач, одно из наиболее распространенных заблуждений состоит в том, что резкий отказ от курения вызывает стресс, поэтому снижать количество сигарет нужно постепенно. На самом деле отказаться от вредной привычки следует как можно раньше и быстрее. Вред курения для ребенка гораздо более значим, чем стресс из-за борьбы с пагубной привычкой. Также опасно и пассивное вдыхание сигаретного дыма. Поэтому беременной следует предупреждать окружающих, чтобы не курили в ее присутствии, в том числе и электронные сигареты.

Справиться с тягой к курению могут помочь психологические приемы замены (орехи, семечки, леденцы с низким содержанием сахара). Если эти приемы не работают, возможно применение никотин-заместительной терапии (никотин-содержащие спреи), однако их применение возможно только после консультации и по назначению врача.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.