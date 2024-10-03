Mash: актера Василия Ливанова подключили к ИВЛ после инсульта
Фото - © РИА Новости
У советского и российского актера Василия Ливанова заметили признаки дыхательной недостаточности. Их обнаружили во время лечения, сообщает Mash.
Во время проведения анализов выяснилось, что у артиста низкий уровень кислорода в крови. Также обнаружился рост маркеров воспаления до значения, которое в пять раз превышает норму.
В результате Ливанову начали проводить интенсивную терапию. Также актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Ливанова увезли в больницу с инсультом 29 сентября. Ему 89 лет.
Ранее скончался композитор Вячеслав Добрынин. Его госпитализировали меньше месяца назад с инсультом. Звезде было 78 лет.