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Mash: актера Василия Ливанова подключили к ИВЛ после инсульта

У советского и российского актера Василия Ливанова заметили признаки дыхательной недостаточности. Их обнаружили во время лечения, сообщает Mash .

Во время проведения анализов выяснилось, что у артиста низкий уровень кислорода в крови. Также обнаружился рост маркеров воспаления до значения, которое в пять раз превышает норму.

В результате Ливанову начали проводить интенсивную терапию. Также актера подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ливанова увезли в больницу с инсультом 29 сентября. Ему 89 лет.

Ранее скончался композитор Вячеслав Добрынин. Его госпитализировали меньше месяца назад с инсультом. Звезде было 78 лет.