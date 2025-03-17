Акнекутановые дети: как прием ретиноидов беременными связан с риском мутаций

Врач: мутации у детей возможны, если принимать ретиноиды во время беременности

В Сети появляются ролики с «акнекутановыми детьми» — так называют малышей с мутациями. Их матери уверяют, что после приема препаратов для борьбы с акне — ретиноидов — нельзя беременеть. Связь лекарства и пороков развития объяснила дерматолог Екатерина Константиновская, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Несколько недель в социальных сетях активно публикуют видео малышей с мутациями черепов. Чаще всего у них диагностируют пороки развития ушей, дефекты сердца, расщелину неба и аномалии мозга. Изменения связаны с тем, что во время беременности женщины принимают системные ретиноиды.

По словам Константиновской, мутации действительно возможны, но только в случае, если принимать препараты именно во время вынашивания ребенка. Также врачи не рекомендуют беременеть в течение полугода после приема лекарства.

Доктор подчеркнула, что в остальных случаях угрозы для ребенка нет. Врачи обязаны предупредить пациентку о побочных эффектах перед началом приема препарата, а также посоветовать двойную контрацепцию.

Ранее Роспотребнадзор по Сахалинской области в рамках мониторинга в 2024 году исследовал более 15 тыс. образцов материала от диких и домашних птиц и обнаружил мутацию вируса гриппа птиц, которая увеличила способность заражать организмы млекопитающих.