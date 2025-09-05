Академик Берлинский назвал продукты, снижающие риск развития рака

Академик Российской академии естественных наук Игорь Берлинский объяснил, что полноценный белок необходим для правильного деления клеток и поддержания иммунной системы. При дефиците белка клетки начинают делиться с ошибками, а иммунитет теряет способность контролировать их, что увеличивает риск развития рака.

Берлинский отметил, что важно получать не только белок, но и жиры. Около 60% жиров в рационе должны составлять животные жиры, такие как качественное сливочное масло, а 40% — растительные масла, включая оливковое, грецкого ореха, кунжутное, виноградных косточек и конопляное. Эти продукты укрепляют клетки и повышают устойчивость организма.

Третий важный элемент — клетчатка. Для поддержания нормальной работы кишечника и перистальтики необходимо ежедневно употреблять 30–40 граммов пищевых волокон, содержащихся в капусте, моркови, редьке, тыкве, кабачках, баклажанах и отрубях. Также полезны омега-3 жирные кислоты и крестоцветные овощи, такие как брокколи, цветная и брюссельская капуста.

Академик рекомендовал исключить из рациона быстрые сахара, заменяя их фруктами и сухофруктами. Он также посоветовал использовать домашние приборы для мониторинга состояния организма, чтобы своевременно корректировать питание.

«Правильный баланс белков, жиров, клетчатки и полезных масел в сочетании с отслеживанием состояния организма дает шанс не только жить дольше, но и оставаться здоровыми, минимизируя риски онкологии», — подытожил Игорь Берлинский.