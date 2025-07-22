Адвокат Маркарьян: судебный спор не мешает выпуску «Мирамистина»

Адвокат собственников компании «Инфамед» Рубен Маркарьян заявил, что судебный спор, из-за которого по всей России заблокировали деятельность производителя «Мирамистина» и «Окомистина», не мешает непосредственному производству и выпуску препаратов, сообщает ТАСС .

«Спор между владельцами ООО „Инфамед“ и супругами Хейфиц не имеет отношения к непосредственному выпуску препарата и не ставит под угрозу его выпуск и успешную реализацию на территории РФ», — заявил Маркарьян.

Ранее суд в РФ наложил ограничительные меры на компанию «Инфамед», которая производит антисептик «Мирамистин» и «Окомистин». Судебный спор возник в связи с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны, которые предложили свои услуги в продаже «Инфамеда».

Они убедили владельца компании «заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей предприятия по номинальной цене». Она составила 7,5 рублей, тогда как реальная — более 1 млрд рублей. «Инфамед» подала в суд на Хейфица и его супругу, обвинив их в мошенничестве.