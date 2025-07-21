Работу производителя «Мирамистина» и «Окомистина» заблокировали в РФ

Суд в РФ наложил ограничительные меры на компанию «Инфамед», которая производит антисептик «Мирамистин» и «Окомистин». Деятельность предприятия на территории страны была заблокирована, сообщает ТАСС .

Адвокат Рубен Маркарьян заявил, что судебный спор возник в связи с действиями Павла Хейфица и его супруги Оксаны, которые предложили свои услуги в продаже «Инфамеда».

Они убедили владельца компании «заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей предприятия по номинальной цене». Она составила 7,5 рублей, тогда как реальная — более 1 млрд рублей.

«Инфамед» подала в суд на Хейфица и его супругу, обвинив их в мошенничестве. Адвокат компании-владельца отметил, что суд наложил на деятельность предприятия ограничительные меры. Всего была заблокирована работа 164 медицинских представителей компании ООО «Инфамед».

Ранее суд в Москве вынес приговор по делу о хищении 48 млн рублей при закупке томографа для военного госпиталя. Он приговорил к условному сроку гендиректора «Стройхимпроекта», обвиняемую в мошенничестве при закупке медоборудования.