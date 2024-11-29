80% врачей подмосковного госпиталя Вишневского получили опыт в зоне СВО

Почти 80% врачей, которые работают в подмосковном Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского (НМИЦ ВМТ), получили опыт оказания помощи пациентам в зоне спецоперации. Об этом во время выступления на научно-практической конференции «Терапевтическая патология военного времени» рассказал начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Почти 80% сотрудников ездили в регионы, где проводится СВО. Там врачи научились оказывать помощь людям, которые получили ранения разных видов. Также специалисты помогали коллегам, работающим в Донецкой, Луганской народных республиках и Курской области, отметил генерал-майор.

Военная медицина быстро развивается. Речь идет не только о научном, но и техническом аспектах, отметил Есипов.

В названии НМИЦ ВМТ им. Вишневского заложено, что центр будет заниматься научной работой, анализом и организацией научных исследований. Их результаты будут внедрять в работу, подчеркнул генерал-майор.

29 ноября в ФГБУ НМИЦ ВМТ имени Вишневского прошла научно-практическая конференция «Терапевтическая патология военного времени». Ее посвятили памяти генерал-полковника медицинской службы Ф. И. Комарова. Этот советский врач с 1977 по 1989 годы успешно управлял медицинской службой Вооруженных сил СССР. Он отправлял специалистов в Афганистан, помогал людям во время аварии на Чернобыльской атомной электростанции, землетрясении в Армении.

На мероприятии присутствовали начальники и специалисты военных и гражданских медучреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.