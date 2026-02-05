Для офисного работника пара ложек сладкой пасты в день — уже предел, а для спортсмена та же порция может вообще не иметь значения, как не превратить десерт в замену нормальной еды, рассказала РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Безопасное количество индивидуально и напрямую зависит от суточной потребности в калориях. Общий принцип формирования рациона предполагает, что около 10% от общей энергетической ценности могут условно отводиться на продукты, не несущие особой питательной ценности, но приносящие удовольствие», — сказала Кашух.

Она отметила, что для человека с сидячим образом жизни и умеренными энергозатратами эти 10% могут быть довольно скромными.

«На практике это может означать лишь около двух столовых ложек пасты в день, чтобы оставаться в рамках и не вытеснять этим лакомством другие, более важные для здоровья группы продуктов — источники белка и полезных жиров, клетчатки, витаминов и минералов», — добавила врача.

Кашух уточнила, что ситуация кардинально меняется для человека, ежедневная активность которого требует высоких энергозатрат.

«Спортсмен, расходующий на тренировках 3,5–5 тыс. кКал в сутки, имеет значительно больший „бюджет“ на подобные продукты. В его случае можно съесть и больше пасты без негативных последствий для веса и метаболизма, так как эти калории будут адекватно потрачены. Эта разница наглядно демонстрирует, почему единой нормы для всех не существует и не может существовать», — разъяснила эксперт.

По ее словам, в абсолютных цифрах в качестве верхней границы клинические рекомендации обозначают 50 г добавленного сахара в день. Однако для большинства людей, ведущих обычный образ жизни, эти объемы можно считать чрезмерными. Гораздо более разумным ориентиром может стать принцип умеренности в рамках личного суточного рациона.

Всемирный день Нутеллы отмечается 5 февраля. Нутелла — шоколадно-ореховая паста родом из Италии, она появилась после Второй мировой войны. Праздник проводится во многих городах мира, среди которых оказался даже виртуальный город Нутеллавилль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.