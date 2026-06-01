18 детей заразились острой кишечной инфекцией в санатории Барнаула
В Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула 18 детей заразились острой кишечной инфекцией, сообщает «112».
Всего в санатории заболели 20 человек.
12 детей доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Еще восемь человек, включая шестерых ребят, лечатся амбулаторно.
Ранее в Пятигорске после посещения местного кафе отравились 39 человек, 34 из них находятся в больнице.
