18 детей заразились острой кишечной инфекцией в санатории Барнаула

Здравоохранение

Фото - © Медиасток.рф

В Краевом детском психоневрологическом санатории Барнаула 18 детей заразились острой кишечной инфекцией, сообщает «112».

Всего в санатории заболели 20 человек.

12 детей доставили в больницу в состоянии легкой степени тяжести. Еще восемь человек, включая шестерых ребят, лечатся амбулаторно.

Ранее в Пятигорске после посещения местного кафе отравились 39 человек, 34 из них находятся в больнице.

