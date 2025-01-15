150 студентов вузов Московского региона прошли практику в онкодиспансере Подмосковья

Практика — неотъемлемая часть обучения в медицинских вузах, предоставляющая студентам уникальную возможность применить теоретические знания на практике. В 2024 году 150 студентов из столичных и подмосковных университетов получили такую возможность, пройдя практику в Московском областном онкологическом диспансере. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Это стало важным этапом их профессионального становления и подготовки к будущей карьере в медицине.

«Работа в онкодиспансере требует не только высокого уровня профессионализма, но и глубокого понимания психологических аспектов общения с пациентами. Студенты, проходившие практику, смогли увидеть работу медицинского учреждения изнутри, ознакомиться с современными методами диагностики и лечения рака, а также научиться взаимодействовать с пациентами. Подобный опыт позволяет им не только освоить необходимые навыки, но и сформировать более четкое представление о выбранной профессии», — рассказала начальник отдела кадров областного онкодиспансера Анна Воробьева.

Организация практики для такого количества студентов стала возможной благодаря тесному сотрудничеству между вузами и Московским областным онкологическим диспансером. Это партнерство позволило создать благоприятные условия для обучения будущих специалистов, обеспечив их всем необходимым оборудованием и ресурсами. Таким образом, практика в областном онкодиспансере стала важным шагом на пути к профессиональному росту для многих студентов.

Она не только укрепила их уверенность в выборе профессии, но и подготовила к сложностям реальной работы в медицинской сфере. Такие программы являются залогом формирования квалифицированных специалистов, готовых внести свой вклад в борьбу с онкологическими заболеваниями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.