15 человек выписали из стационаров в РФ после лечения от ботулизма
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Из стационаров в Нижегородской области и Москве, по состоянию на четверг, выписано 15 человек, которым ранее ставили диагноз «ботулизм», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Из них одного пациента выписали в Нижегородской области и 14 — в Москве.
Противоэпидемические мероприятия в российских регионах из-за фактов выявления случаев ботулизма продолжаются.
Россияне начали массово обращаться в медучреждения после того, как ели салат с тунцом и фасолью. Врачи обследовали каждого пациента, по предварительным диагнозам, свыше 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию нашли в фасоли.
СК просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении консервированной фасолью в стране.