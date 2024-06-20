15 человек выписали из стационаров в РФ после лечения от ботулизма

Из стационаров в Нижегородской области и Москве, по состоянию на четверг, выписано 15 человек, которым ранее ставили диагноз «ботулизм», сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Из них одного пациента выписали в Нижегородской области и 14 — в Москве.

Противоэпидемические мероприятия в российских регионах из-за фактов выявления случаев ботулизма продолжаются.

Россияне начали массово обращаться в медучреждения после того, как ели салат с тунцом и фасолью. Врачи обследовали каждого пациента, по предварительным диагнозам, свыше 150 человек заразились ботулизмом. Позднее инфекцию нашли в фасоли.

СК просит арестовать фигурантов дела о массовом отравлении консервированной фасолью в стране.