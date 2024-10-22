1,1 млн жителей Подмосковья пригласила робот Светлана на вакцинацию от гриппа

«На вакцинацию от гриппа приглашают жителей региона старше 18 лет, не сделавших прививку. Не стоит забывать, что это самый надежный способ обезопасить себя и близких от заболевания и его опасных осложнений. На данный момент робот Светлана совершила уже более 1,1 млн звонков», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку. Ознакомиться с графиком и адресами работы мобильных комплексов можно на сайте министерства здравоохранения Московской области.

Сделать прививку в поликлинике можно по предварительной записи. Записаться на прием к врачу можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», по номеру тел. 122, инфомат в поликлинике или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.