Жители Карелии сами начали строить дорогу на популярный остров Риеккалансаари

Жители Сортавальского муниципального округа Карелии собирают деньги на капитальный ремонт единственной дороги, которая ведет к популярному у туристов острову Риеккалансаари. Администрация заявила, что помочь финансово не может, сообщает Baza .

Риеккалансаари — самый крупный остров Ладожского озера. Он невероятно популярен у туристов. Только за прошлый год его посетили около 120 тыс. путешественников. Россияне любуются живописными красотами острова и занимаются активным отдыхом.

Однако существует одна проблема — дорога к острову всего одна. Проехать по ней крайне трудно, ведь она находится в ужасном состоянии. Неравнодушные жители решили самостоятельно отремонтировать дорогу. Сейчас они собирают средства на эти цели.

Администрация Сортавальского округа заявила, что рада помочь, но только не в финансовом плане. Это связано с тем, что сама дорога не относится ни к муниципалитету, ни к администрации республики. То есть они не могут заниматься ремонтными работами — у них нет на это прав.

Также к дороге ведет понтонный мост. На его замену было выделено более 1 млрд рублей, но работы постоянно откладываются. По словам жителей, их сильно волнует состояние дороги и моста, ведь невозможность проезда влияет на турпоток.

Между тем город Сортавала и его достопримечательности в 2025 году планируют принять 1,5 млн туристов. Это в десятки раз превышает показатели других популярных направлений.

