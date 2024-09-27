За границей лучше не кричать о своем богатстве, посоветовала турагент

Турагент Ансталь: в отпуске нужно не спускать глаз со своих ценных вещей

Туристический агент Наталия Ансталь назвала главное правило, которое важное соблюдать во время отпуска за границей. Оно звучит просто — нужно не обсуждать открыто свое финансовое состояние, а также всегда следить за своими ценными вещами, сообщает NEWS.ru .

Эксперт рекомендовала хранить вещи в сейфах, которые есть в каждом отеле, или использовать туристические чемоданы с кодовыми замками. Во время прогулки по улице также не нужно громко рассказывать, сколько у вас денег, и выставлять дорогие вещи напоказ — лучше держать их всегда при себе.

«Правило работает не только в Турции, а в любой стране», — отметила Ансталь.

Если кража все-таки произошла в пределах отеля, эксперты советуют незамедлительно оповестить о случившемся администрацию гостиницы через ресепшен. Если человек путешествует по путевке от турагентства, следует проинформировать о случившемся и представителей организации.

В случае кражи за пределами отеля или бездействия сотрудников гостиницы и турагентства, нужно обязательно сообщить об этом в полицию и консульство РФ в стране пребывания.