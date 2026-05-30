В Стамбуле случился «туристический апокалипсис» из-за концертов и Курбан-байрама

В Стамбуле царит настоящий «туристический апокалипсис». Причиной стало совпадение нескольких крупных событий: концертов Канье Уэста и Макса Коржа, а также празднования Курбан-байрама. Улицы, переулки и дороги мегаполиса оказались забиты людьми и машинами, сообщает Mash .

«Туристический апокалипсис» повлиял не только на заполненность улиц. Цены на жилье и авиабилеты также взлетели до небес, а свободных мест в отелях практически не осталось.

Одним из главных событий стал концерт Канье Уэста (Ye) на Олимпийском стадионе имени Ататюрка. Для артиста это первое выступление после 11-летнего перерыва. По словам организаторов, было продано около 90 тысяч билетов.

В соцсетях очевидцы массово выкладывают видео, на которых видно, что стадион заполнен до отказа. Среди гостей мероприятия заметили и российских знаменитостей, например, рэпера Miyagi (Азамата Кудзаева).

Помимо выступления Канье, в городе прошел и концерт белорусского исполнителя Макса Коржа, который также собрал огромное количество поклонников. А поскольку на те же дни пришелся мусульманский праздник Курбан-байрам, в город съехались и многочисленные верующие. Такое совпадение событий привело к коллапсу на дорогах и перегрузке всей туристической инфраструктуры.

Местные жители и туристы жалуются на многокилометровые пробки, очереди в музеи и рестораны, а также на взвинченные цены. Некоторые гости города рассказывают, что снимали жилье в два-три раза дороже обычного, а билеты на самолет покупали за несколько недель. Ситуация, вероятно, нормализуется только после завершения всех концертов и окончания праздничных дней.

