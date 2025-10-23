В Химках пройдет фестиваль туризма

В Химкинском лесопарке пройдет настоящий праздник туризма. Для гостей подготовили насыщенную программу: мастер-классы, показательные выступления спасателей, познавательную лекцию и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На празднике будет разбит палаточный экспедиционный лагерь. Здесь можно увидеть жизнь настоящих путешественников, узнать, как устроен базовый лагерь научной экспедиции и сделать фото на память.

Яркой частью программы станут показательные выступления спасателей. Гости увидят, как профессионалы снимают парашютиста с дерева, а также научатся переправе через овраг.

Для любознательных посетителей также подготовили увлекательную лекцию о туризме, приключениях и подготовке к экспедициям.

Каждый желающий сможет принять участие в мастер-классах по оказанию первой помощи и освоить жизненно важные навыки.

Фестиваль проведут уже в это воскресенье — 26 октября, начало — в 10:00. Место встречи — у центра допобразования «Дикие тропы». Приглашаем всех любителей приключений и активного отдыха принять участие.

Химкинский лесопарк пользуется особой популярностью среди жителей и гостей Химок. Это отличное место для неспешных прогулок на свежем воздухе. Территории лесопарка облагорожена удобными тропинками, деревянными лавочками и столиками. Здесь также есть пруд и детская площадка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.