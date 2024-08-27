Устроившие драку с полицейским в аэропорту Антальи россиянки вылетели в Москву

Россиянки, которым запретили выезд из Турции после драки с сотрудниками полиции в аэропорту Анталии, во вторник вылетели в Москву. Путешественницы не могли вернуться домой более 2 месяцев, сообщает пресс-служба Генконсульства РФ в Анталии.

Запрет на выезд москвичек Светланы и Юлии удалось снять благодаря совместной работе посольства РФ в Турции, Генконсульства России в Анталье, адвоката и турецкой стороны.

В дипмиссии призвали россиян ответственно планировать и осуществлять зарубежные поездки, а также соблюдать законы и нормы страны пребывания, так как за границей граждане РФ подпадают под иностранную юрисдикцию.

Россиянки прилетели в Анталию 6 июня. Перед вылетом Светлана и Юлия выпили алкоголь. В аэропорту турецкие пограничники не пропустили одну из девушек, а у другой отобрали телефон, после чего произошел конфликт.

Из-за подписки о невыезде в Турции и отсутствия денег путешественницы были вынуждены спать на пляже или в заброшенном здании, прячась от сотрудников полиции.