Турпоток вырос на 30%: россияне решили встретить Новый год в Азии

Россияне предпочитают встречать Новый год во Вьетнаме, Китае и на Мальдивах

На Новый год число поездок за границу увеличилось на 30%, а основными направлениями стали страны Юго-Восточной Азии, СНГ и Ближнего Востока, сообщил РИАМО вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

«Сейчас, к примеру, на Новый год выездной поток вырос на 30%. Правда, это уже не Европа, а преимущественно Юго-Восточная Азия — Вьетнам, Китай, Мальдивы и другие направления. Страны СНГ тоже прибавили более чем на 40%. То есть рынок выездного туризма все равно растет, просто меняется его структура — люди едут туда, где их ждут. Это естественно», — сказал Барзыкин.

Он добавил, что несмотря на ужесточение визовой политики ЕС, часть европейских стран по-прежнему проявляет гибкость.

«Некоторые страны ЕС сохраняют относительно лояльный режим. По правилам они действуют в установленном порядке, но стараются проявлять гибкость те, кто заинтересован в российском рынке, — это Греция, Италия, Испания. Однако и там бывают перебои — недавно, например, Испания приостанавливала выдачу виз по техническим причинам», — отметил эксперт.

Барзыкин заключил, что ситуация сейчас неустойчивая. Наблюдается общий тренд — на сворачивание либерального подхода. Но, по сути, ЕС сами себе сокращают возможности: рынок выездного туризма в России живет.

