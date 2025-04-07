Турпоток из России в Анталью упал в марте 2025 года на 11%

В марте россияне реже летали в Турцию. Российский турпоток в Анталью сократился на 11%, сообщается на сайте ассоциации туроператоров (АТОР).

Россияне совершили 58 193 визита в эту провинцию Турции в марте текущего года. Это на 11,1% меньше, чем в прошлом году.

Всего Анталью в марте посетили 365 784 туриста из-за рубежа, что на 27,7% меньше, чем в прошлом году. Общее падение турпотока в эту провинцию наблюдается уже несколько лет.

Всего российский турпоток в Анталью в I квартале 2025 года оставил минус 20,1% год к году.

Эксперты называют две причины снижения турпотока. Первая — классический организованный турпоток не растет. Российские туристы стали предпочитать альтернативы Анталье. Вторая причина заключается в том, что из-за роста цен туристам, ездившим в Турцию ради шопинга, стало невыгодно посещать страну.

При этом эксперты посоветовали не делать поспешных выводов по результатам межсезонья.

Ранее стало известно, что в Россию перестанут завозить популярный турецкий фрукт. Турция приостановила продажу лимонов в другие страны из-за заморозков.