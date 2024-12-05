Турпоток иностранцев в Россию может вернуться на доковидный уровень в 2025 г

Директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев заявил, что в следующем году число иностранных туристов в России снова достигнет допандемийных показателей, а в ближайшем будущем даже превысит их, сообщает ТАСС .

«Мне кажется, что в следующем году вся Россия и Петербург должны увидеть те цифры, которые мы видели до ковида. Мы на это очень рассчитываем», — сказал Кондратьев.

Он подчеркнул, что в данный момент для привлечения иностранных туристов ведется активная работа по упрощению визовых процедур для граждан многих государств, в том числе стран Персидского залива.

Кондратьев добавил, что ослабление ограничений на выдачу виз станет новым толчком для развития. Мера не только позволит России вернуться к допандемийному уровню иностранного турпотока, но и превзойти его.

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