Туркомплекс «Эдем» построят в Сочи за 6,3 млрд рублей
В 2026 году в Сочи начнут строить гостиничный комплекс «Эдем». На возведение объекта будет потрачено 6,3 млрд руб., сообщает РБК.
Разработкой проекта занимается компания «Инхаус». Начало строительных работ запланировано на третий квартал 2026 года.
Чтобы приступить к возведению туркомплекса, сначала необходимо утвердить новые правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с генпланом. Затем начнется разработка проектной документации.
Проектировать объект будут до 10 месяцев. После этого начнется непосредственное возведение. Планируется, что работы подойдут к концу до 2031 года.
Комплекс построят на месте ветхих административных построек на ул. Голенева. Он будет включать аквапарк, СПА-центр и конференц-зал.
Соглашение о возведении туркомплекса было подписано в рамках ПМЭФ-2025.
Ранее стало известно, что жилой дом с подземным паркингом построят на юге Москвы. Он появится по адресу: 2-й Павелецкий проезд, вл. 4/6.