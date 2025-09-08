сегодня в 13:36

Туркомплекс «Эдем» построят в Сочи за 6,3 млрд рублей

В 2026 году в Сочи начнут строить гостиничный комплекс «Эдем». На возведение объекта будет потрачено 6,3 млрд руб., сообщает РБК .

Разработкой проекта занимается компания «Инхаус». Начало строительных работ запланировано на третий квартал 2026 года.

Чтобы приступить к возведению туркомплекса, сначала необходимо утвердить новые правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с генпланом. Затем начнется разработка проектной документации.

Проектировать объект будут до 10 месяцев. После этого начнется непосредственное возведение. Планируется, что работы подойдут к концу до 2031 года.

Комплекс построят на месте ветхих административных построек на ул. Голенева. Он будет включать аквапарк, СПА-центр и конференц-зал.

Соглашение о возведении туркомплекса было подписано в рамках ПМЭФ-2025.

