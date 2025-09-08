Иван Щербаков: жилой дом с подземным паркингом построят на юге Москвы

Москомэкспертизой согласована проектная документация для второй очереди строительства жилого здания с коммерческими помещениями по адресу: 2-й Павелецкий проезд, вл. 4/6. Об этом сообщил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов столицы (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

«В рамках второго этапа строительства жилого комплекса в Павелецком проезде планируется возведение 33-этажного корпуса. Здание будет оснащено двухуровневым подземным паркингом и сможет вместить 275 квартир», – отметил Щербаков

В соответствии с проектом помещения на первом этаже отводятся под нежилые нужды. Там разместятся пост охраны и диспетчерская служба.

Концепция застройки предполагает зонирование территории на общественную и частную. Въезд во двор будет разрешен исключительно для транспорта пожарных служб, а наземные парковочные места организуют за его границами. Данная мера направлена на формирование комфортной среды для проживания.

Проект здания учитывает принципы безбарьерной среды: все входы будут находиться вровень с землей. В коммерческих локациях и зонах общего пользования жилой части будет обеспечена возможность беспрепятственного перемещения для людей с ограниченной мобильностью и родителей с детскими колясками.