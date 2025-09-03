Цыденов отверг идею Дерипаски закрыть Байкал для «турварваров»

Предприниматель сделал громкое заявление еще в 2022 году. Дерипаска тогда раскритиковал неорганизованных туристов, которые отдыхают на Байкале и много мусорят. Он предложил ограничить поток таких путешественников.

Цыденов в ответ на это напомнил, что Байкал — это достояние России, озеро должно быть доступно каждому гражданину. При этом глава Бурятии отметил, что необходимо создать определенные условия для отдыха туристов. Речь идет не только про отели, но и оборудованные кострища, площадки для сбора мусора, стоянки для автодомов.

Он рассказал, что на бурятской части байкальской территории ежегодно отдыхает около 600 тыс. неорганизованных туристов. Глава региона признал, что после некоторых путешественников остается много мусора, но отметил, что «людям надо дать альтернативу — цивилизованный туризм».

Ранее жители Сибири пожаловались на нашествие бакланов на Байкале. Из-за этих птиц снизилась популяция рыбы, а также начала гибнуть растительность.