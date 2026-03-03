Цена туров в Азию подскочила почти в 2 раза из-за конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость путевок в Азию увеличилась практически в два раза из-за конфликта на Ближнем Востоке. Он затронул ОАЭ, Бахрейн, Катар и иные популярные у путешественников из РФ направления, сообщает SHOT .

Цена путевки в Таиланд на 10 дней на двоих доходит до 300 тыс. рублей. Всего пять суток назад туры продавались по 160-170 тыс.

Больше всего подорожал Фукуок во Вьетнаме. Дешевле 280 тыс. рублей за 10 суток туда поехать не получится. При этом несколько дней назад стоимость была намного ниже — 150 тыс.

Турагенты считают, что стоимость путевок в Азии не снизится. Спрос на поездки туда, наоборот, будет увеличиваться. Путешественникам посоветовали уже сейчас бронировать жилье.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.