Спрос на аренду и услуги на горнолыжных курортах России резко вырос

Аналитики «Авито» зафиксировали значительный рост спроса на посуточную аренду жилья и услуги на горнолыжных курортах России в преддверии зимнего сезона, сообщает «Бриф24» .

Эксперты «Авито Услуги» и «Авито Путешествия» отметили увеличение числа объявлений о посуточной аренде квартир в популярных горнолыжных регионах. В Архызе количество предложений выросло на 109% по сравнению с прошлым годом, в Южно-Сахалинске — на 39%, в Красноярске — на 28%.

Туристы стали чаще бронировать жилье в Златоусте, где число бронирований увеличилось в четыре раза. Существенный рост интереса также зафиксирован в Нижнем Тагиле (на 186%) и Губахе (на 179%). Постепенно растет популярность курортов Байкальска, Белокурихи и Кировска.

Среди загородных домов лидером по росту предложения стал Южно-Сахалинск — здесь появилось на 92% больше объявлений. В Кировске и Шерегеше количество предложений увеличилось на 54% и 27% соответственно. Самые доступные варианты аренды отмечены в Губахе, Красноярске и Архызе.

Спрос на обучение горнолыжному спорту по стране вырос на 22%, а число тренеров увеличилось на 7%. В Кемеровской области интерес к занятиям вырос на 82%, а в Мурманской области число специалистов увеличилось на 20%.

Кроме того, возросла потребность в ведущих мероприятий, музыкантах и фотографах, особенно в Кабардино-Балкарии с началом сезона на курорте «Эльбрус».