Совсем одурели? Россиянина в Таиланде накормили в ресторане, но есть нюанс

Российский турист вызвал полицию в Таиланде после счета за ужин в ресторане

В Паттайе россиянин обратился в полицию, чтобы урегулировать спор с рестораном. Турист посчитал, что ему выставили завышенный счет за ужин, сообщает SHOT .

Вечером мужчина решил поужинать в местном ресторане. Он заказал несколько блюд из меню. После трапезы россиянин попросил счет, который оказался для него неожиданно высоким: ужин обошелся ему в 3840 бат или около 10 тыс. рублей. Турист посчитал стоимость блюд завышенной, отказался платить и вызвал полицию.

После разбирательства с сотрудниками полиции российский турист все же заплатил за ужин, но лишь 1,5 тыс. бат или около 3,8 тыс. рублей.

Ранее два туриста в Таиланде вызвали бурную реакцию местных жителей, занявшись сексом на пляже. Местная полиция начала расследование.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.