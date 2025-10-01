Туристы занялись сексом на пляже в Таиланде разгневали местных жителей

Два туриста в Таиланде вызвали бурную реакцию местных жителей, занявшись сексом на пляже. Об этом сообщает издание The Pattaya News .

Видео с парой, занимающейся интимной близостью в воде на пляже Джомтьен, появилось в сети 28 сентября с комментарием: «Выкладываясь по полной! Страстно и на публике». На кадрах видно, как туристы совершают половой акт на глазах у других отдыхающих.

Местные жители выразили недовольство по поводу непристойного поведения туристов в комментариях к записи. В ответ на это полиция начала расследование, пытаясь установить точное место происшествия, в то время как городские власти призывают население к спокойствию. Личности туристов пока не установлены.

Ранее в Сети также появилось видео с российским блогером Дзугкоевым, который вместе с девушкой занимался сексом в багажнике пикапа, предполагая, что его партнерша была проституткой.

